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24.08.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Крыма арестовали за изготовление самодельной бомбы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму задержан 25-летний житель Сакского района, который у себя дома изготавливал самодельные взрывные устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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"Пиротехник" по версии следствия изготовил и продал самодельное взрывное устройство общей массой 900 граммов. Дома у подозреваемого проведен обыск, во время которого найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с многочисленными поражающими элементами.

Следственный отдел УФСБ России по РК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Санкции по этой статье грозят до шести лет лишения свободы.

Киевский районный суд Симферополя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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