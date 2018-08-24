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24.08.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе в детском лагере скончался 12-летний мальчик

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В пятницу сотрудники Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика в детском лагере в Туапсе.

Расследование этого дела, как сообщили в ведомстве, находится на контроле Следственного комитета РФ и министра образования и науки Ольги Васильевой.

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Как выяснили следователи, мальчик приехал в детский лагерь из Москвы. Вечером 21 августа 2018 года он вместе с другими детьми лег спать в палатке на территории лагеря. Утром вожатые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. Приехавший врач машины "скорой помощи" констатировал смерть мальчика. Видимых признаков насильственной смерти, по данным СК, на теле не обнаружено.

- Главный врач лагеря в ходе опроса пояснила, что за медицинской помощью он не обращался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного пока заболевания. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники, персонал лагеря, изучается медицинская документация, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи выясняют, какие медицинские обследования проходил ребенок до приезда в лагерь, предоставлены ли были все необходимые документы для пребывания на отдыхе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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