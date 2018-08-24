В Сочи у мужчины похитили сумку с 30 миллионами рублей

В Сочи на улице Пасечной неизвестные похитили у мужчины сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей. После нападения пострадавший обратился в полицию, сообщил дежурный ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что грабители набросились на мужчину, отобрали у него сумку и скрылись на автомобиле марки Kia Rio.

- Сейчас в городе введен план "перехват", - сообщили в полиции. - Также проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поиску лиц, причастных к преступлению.

Сообщить какую-либо другую информацию по этому инциденту в правоохранительных органах отказались. Также остается неизвестным происхождение похищенных денег и личность мужчины, которого ограбили.