Электронику "Арматы" проверят на прочность северным сиянием

Новейший танк Т-14 "Армата", опытная эксплуатация которого начнется в войсках в 2020 году, проверят на прочность в суровых условиях арктического климата. Такое заявление сделал замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский.

"Надо будет испытать его в обязательном порядке на севере, в Арктике. Может быть, придется отправлять в горы, может в пустынную местность", - цитирует его ТАСС.

По словам замглавкома, такая проверка необходима, поскольку в мировой практике имеется негативный опыт использования техники в неподходящих для нее условиях. В качестве примера он привел ситуацию с американским танком М1 "Абрамс": во время операции "Буря в аустыне" у боевых машин вышли из строя двигатели.

"Надо пробовать все, - подчеркивает генерал-лейтенант Лизвинский. - На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее северное сияние" (его электромагнитное излучение в зависимости от активности светила может быть очень сильным и оказывать воздействие на коммуникации и навигационные системы - ред.).

Танк Т-14 на платформе "Армата" презентовали широкой публике в 2015 году во время Парада в Москве. Боевая машина имеет необитаемую башню и изолированную бронекапсулу для экипажа..