На Урале заблудившиеся грибник упал с дерева, когда звал на помощь

Житель Свердловской области заблудился в лесу, залез на сосну, чтобы позвать на помощь, но упал и повредил спину. На помощь молодому человеку пришли полицейские.

ЧП случилось накануне: в 16.20 в дежурную часть позвонила встревоженная женщина и рассказала, что ее сын ушел в лес за грибами и заблудился.

"Ситуацию усугубляло то, что парень серьезно травмировался: он залез повыше, чтобы оглядеться и докричаться до людей, но макушка дерева под ним переломилась, и он упал, - рассказал начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых. - Грибник повредил спину и не мог передвигаться. К счастью, у него был при себе сотовый".

Личный состав райотдела - 15 человек - подняли по тревоге. Три часа сотрудники полиции искали 22-летнего парня в лесу. Когда нашли - оказали первую помощь и вызвали неотложку. Сейчас пострадавший проходит курс лечения.