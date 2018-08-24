Суриков пожелал, чтобы споры внутри РФ и РБ разрешались без имиджевых потерь

Дипломатический опыт бывшего посла России в Беларуси Александра Сурикова как матрица накладывается и на предыдущий богатый опыт управленца в Алтайском крае. Каждое его слово, как правило, не только легко по восприятию, но и увесисто, как золотой слиток.

И сегодня на торжественном приеме по случаю завершения своей миссии он пожелал, чтобы любые споры между братскими странами всегда разрешались "без серьезных имиджевых потерь", передает БЕЛТА.

Дипломат полагает, что за истекшие двенадцать лет его пребывания в республике отношения двух государств "не были чем-то омрачены. А споры были, есть и будут. Желаю, чтобы они разрешались без серьезных имиджевых потерь с обеих сторон. Это самое главное, - считает представитель РФ. - Надо всегда быть объективным в оценках, несмотря ни на что, и любить ту страну, в которою ты приехал, уважать и руководство, и ее народ".

По словам Сурикова, за истекшие годы дружба народов Союзного государства стала гораздо крепче.

"Конечно, за этим стоят сухие цифры товарооборота, создание новых рабочих мест, расширение сотрудничества в культуре, расширение работы с населением. Это непростая и тяжелая работа, которую мы прошли с нашими друзьями в Беларуси, с ее руководством в первую очередь. Хотелось бы, чтобы она двигалась дальше", - добавил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Владимир Путин в пятницу назначил новым послом России в Беларуси Михаила Бабича и одновременно специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ.