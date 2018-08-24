Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич

Актер и режиссер Игорь Войтулевич скончался в возрасте шестидесяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского театра имени Маяковского, с которым Игорь сотрудничал.

Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа в Болгарии. Точная причина не названа.

О времени и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Игорь Геннадьевич Войтулевич родился 25 января 1958 года. Окончил ГИТИС - курс Марка Захарова. В восьмидесятые служил актером Читинского театра. В 1994-2001 годах - главный режиссер Смоленского областного государственного драматического театра имени Грибоедова, режиссер московского "Сатирикона". Один из основателей театра "Гешер".

Среди его театральных работ - "Лев зимой", "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Дон Жуан", "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Снегурочка".

Как режиссер работал на сериалах "Нанолюбовь", "Не ври мне", "Хозяйка моей судьбы", "Торговый центр", "Сестра моя, Любовь", "Татьянин день", в ряде из них появившись, как актер.

Поставил фильмы "Формула счастья", "В ожидании весны", "Проверка на любовь", мелодраму с Эвелиной Бледанс "Свадьбы не будет".