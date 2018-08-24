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24.08.2018 05:30
Рубрика: Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Текст: Ольга Игнатова

Лето не собирается покидать столичный регион. После довольно прохладной недели ее окончание обещает порадовать москвичей и жителей Подмосковья солнцем и теплом.

По информации Гидрометцентра, сегодня, 24 августа, днем воздух прогреется до 22 - 24 в столице и до 19 - 24 в Подмосковье.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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В субботу, 25 августа, ночью в Москве от 10 до 16 градусов, а по области 7 - 12 градусов, местами до плюс двух градусов. Днем в столице ожидается 24 - 26 градусов, в Подмосковье - 21- 26 выше нуля.

В воскресенье, 26 августа, ночью в столице 11-13 градусов, в центре города - 14 - 16 градусов, по области 8 - 13, местами до трех тепла. После полудня воздух прогреется до 25 - 27 в Москве и 22 - 27 по области.

С началом новой недели благодаря антициклону воздух прогреется еще сильнее. Осадков, как и в предыдущие дни, не ожидается. До среды днем плюс 24-29. Да и ночи будут уже не такими холодными - от 10 до 17 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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