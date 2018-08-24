В Сирии при подрыве мины погиб ребенок

В поселке Эль-Кашма к юго- востоку от пограничного с Ираком города Бу-Кемаль (520 км от Дамаска) произошел взрыв заложенной ранее боевиками мины. Погиб один ребенок и ранены трое взрослых.

Как сообщает агентство SANA, все четверо подорвавшихся на мине были родственниками. Состояние госпитализированных медики оценивают, как средне тяжелое.

Это не первый подобный случай за последнюю неделю, напоминает ТАСС. Тремя днями ранее еще пять человек погибли, подорвавшись на заложенной на обочине дороге мине вблизи селения Торба в 35 от провинциального центра Эс- Сувейда.