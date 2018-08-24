Металл с острова вывозили на лодке - попасть к затопленному храму можно только по воде. Фото: facebook.com/krokhino

Рождественская церковь бывшего села Крохино, что стояло в месте, где река Шексна вытекает из Белого озера, была затоплена в середине ХХ века, во время строительства Волго-Балтийского канала. Собственно, как и само село. Все это время храм медленно разрушался, пока волонтеры из разных городов России не взяли его под опеку. Несколько лет они приезжают к храму и укрепляют его стены. Кроме того, за это время ими создан искусственный остров-насыпь, защищающий Рождественский храм от разрушительной волны.

Этим летом правительство Вологодской области после долгих и настойчивых просьб волонтеров приняло решение передать руины храма в собственность благотворительному фонду Крохино. Они уже сделали проект восстановления колокольни, где должен разместиться маяк. Это будет памятник сотням храмов, деревень, сел и городов, затопленных в годы "великой стройки".

Также волонтеры хотят укрепить стены и облагородить территорию вокруг храма. Приход в нем восстанавливать не планируется.

Во время очередной поездки к храму волонтеры обнаружили, что кто-то увез рельс, укреплявший дамбу с южной стороны.

- При этом вандалы разрушили часть дамбы, чтобы достать рельс из бетонного основания. Кроме того, они срезали все торчащие из стен связи, а также забрали все кровельное железо, которое мы хранили в северо-западном углу трапезной. Связи, скорее всего, перерезали не болгаркой, а автогеном - иначе им понадобилось бы много часов на перерезание такой толстой стали, - говорится на официальной странице фонда Крохино в Facebook.

Злоумышленники, судя по всему, работали с металлоискателем, потому что они также сумели найти рулон сетки-рабицы, спрятанный волонтерами. А действующие металлические связи не были разрушены только потому, что это грозило безопасности вандалов.

Сейчас храм, фото которого было на обложке "Родины" еще в 1993 году и фильм о котором мы представили в 2017-м, де-юре не существует. Анор Тукаева надеется решить бюрократические вопросы как можно скорее:

- Вначале храм нужно признать "бесхозяйным имуществом". Затем собственником руин станет администрация Белозерского района. После этого они будут переданы в собственность фонду. Такова договоренность, закрепленная в протоколе. Когда фонд станет собственником руин, нам будет проще идти к потенциальным спонсорам. Потому что сейчас просить средства на абстрактный объект, не относящийся ни к чьему ведению, затруднительно.

Так Рождественская церковь выглядит сейчас:

Так она может выглядеть после реконструкции: