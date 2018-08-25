Под Брянском в ДТП с фурой погибли три человека

В Брянской области полиция проводит проверку по факту ДТП в Навлинском районе, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Брянской области, авария с летальным исходом произошла накануне около 21 часа 30 минут возле поселка Чичково.

На 391-м километре автодороги Москва - Киев столкнулись легковой автомобиль Daewoo Matiz и грузовик MAN. В результате столкновения водитель и двое пассажиров легковушки скончались от полученных травм.

По предварительной версии, виновником аварии стала 26-летняя девушка, которая управляла автомобилем Daewoo. В полиции говорят, что она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - пояснили в пресс-службе УМВД. - Состояние водителей в момент происшествия определит медицинская экспертиза.