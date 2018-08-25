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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели обнаружили в Японском море обломки судна КНДР

Спасатели обнаружили с вертолета обломки северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в Японском море в 100 километрах от Владивостока.

Фото: depositphotos.com
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На судне находились шесть человек, двоих успел взять на борт проходивший мимо лайнер. После трех с половиной часов осмотра места происшествия найти пропавших членов экипажа так и не удалось, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

Поиски четырех мужчин продолжаются, но их осложняют ливни и ураганный ветер, которые принесли в регион тайфуны. Не исключено, что к операции придется привлекать дополнительные силы.

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