Спасатели обнаружили в Японском море обломки судна КНДР

Спасатели обнаружили с вертолета обломки северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в Японском море в 100 километрах от Владивостока.

На судне находились шесть человек, двоих успел взять на борт проходивший мимо лайнер. После трех с половиной часов осмотра места происшествия найти пропавших членов экипажа так и не удалось, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

Поиски четырех мужчин продолжаются, но их осложняют ливни и ураганный ветер, которые принесли в регион тайфуны. Не исключено, что к операции придется привлекать дополнительные силы.