В Улан-Удэ самолет ошибочно сел на строящуюся полосу

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Иркутск, из-за сильного тумана был вынужден сесть на запасном аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ.

При приземлении пилот перепутал взлетно-посадочные полосы и посадил борт на строящуюся.

По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", которым принадлежит лайнер, посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, само судно тоже не повреждено. В Улан-Удэ отправлен резервный борт. В авиакомпании проводят собственное расследование инцидента.

Как сообщил накануне в Facebook директор аэропорта "Байкал" Евгений Сивцов, строящаяся полоса была практически готова к работе, она уже подсвечивалась в тестовом режиме.

По факту ЧП начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте.