Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в ближайшее время войдут в Средиземное море. Сейчас они проходят проливы Босфор и Дарданеллы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

Черноморские боевые корабли выполняют плановый переход из главной базы - города Севастополя в Средиземное море. По пути экипажи фрегатов в полигонах боевой подготовки провели ряд учений, в которых принимали участие и экипажи вертолетов Ка-27ПЛ. Военные летчики вместе с моряками-черноморцами отшлифовали взлет и посадку на палубу кораблей.

Кроме летной части учений, экипажи "Адмирала Григоровича" и "Адмирала Эссена" искали подводную лодку "противника", следили за ней и сопровождали. И самая главная задача учений - слаженность деятельности всех систем авиационных комплексов, расчетов, которые обеспечивают полеты палубных вертолетов.

Как добавили в пресс-службе Южного военного округа, фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в состав группировки ВМФ России в дальней морской зоне уже в субботу.