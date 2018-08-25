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25.08.2018,  
11:45
Текст: Светлана Цыганкова

Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Фрегат "Адмирал Эссен" Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Два фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в ближайшее время войдут в Средиземное море. Сейчас они проходят проливы Босфор и Дарданеллы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

Фото: Grzegorz Jereczek/wikimedia.org
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Черноморские боевые корабли выполняют плановый переход из главной базы - города Севастополя в Средиземное море. По пути экипажи фрегатов в полигонах боевой подготовки провели ряд учений, в которых принимали участие и экипажи вертолетов Ка-27ПЛ. Военные летчики вместе с моряками-черноморцами отшлифовали взлет и посадку на палубу кораблей.

Кроме летной части учений, экипажи "Адмирала Григоровича" и "Адмирала Эссена" искали подводную лодку "противника", следили за ней и сопровождали. И самая главная задача учений - слаженность деятельности всех систем авиационных комплексов, расчетов, которые обеспечивают полеты палубных вертолетов.

Как добавили в пресс-службе Южного военного округа, фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в состав группировки ВМФ России в дальней морской зоне уже в субботу.

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