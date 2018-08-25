Летевший в Анапу пассажирский самолет столкнулся с птицей

Пассажирский Airbus A-320 авиакомпании S7 при перелете из Москвы в Анапу столкнулся с птицей, получив повреждение правого крыла.

Инцидент, о котором стало известно только сегодня, произошел 23 августа. По информации ТАСС, удар в крыло авиалайнера мог произойти при взлете в Домодедово.

Несмотря на ЧП, пилоты без происшествий посадили борт. Воздушное судно прибыло в Анапу в 22:30, и при его осмотре сотрудники наземной службы выявили следы удара.

- Создана специальная комиссия, которая расследует причины инцидента. После оперативного ремонта самолет вылетел в Москву с небольшой задержкой. Представители авиакомпании обеспечили пассажиров рейса питанием и размещением в гостинице, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Анапа.