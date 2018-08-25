В МИД РФ подтвердили визит в Москву министра иностранных дел Сирии

Визит вице-премьера, министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема в Москву планируется на конец августа, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее о планируемом визите Муаллема в Москву информировал посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Между тем в Москве не исключают грубой провокации в отношении Сирии со стороны США, а потому предостерегают Вашингтон от очередных опрометчивых шагов в арабской республике. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", - особо отметил Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, Москва продолжит содействие Дамаску в решении многих вопросов, в том числе по возвращению беженцев к местам постоянного проживания.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон угрожал нанесением по сирийским правительственным войскам более мощного, чем прежде удара, утверждают источники делового агентства Bloomberg.