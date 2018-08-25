Власти США обсудили с Facebook и Microsoft борьбу с хакерами

Министерство внутренней безопасности США, Федеральное бюро расследований, Facebook и Microsoft обсудили с властями штатов борьбу с "иностранными угрозами" на американских выборах. На встрече обсуждались меры, которые компании предприняли для устранения угрозы вмешательства иностранных хакеров в работу своих систем.

Замглавы МВБ США Кристофер Кребс отметил, что ведомство работает с партнерами, чтобы понять и остановить киберпреступников. Речь идет о совместной ответственности частных компаний и госсектора, передает РИА Новости. По его словам, такое сотрудничество может быть плодотворным и способствовать предотвращению угроз в будущем.

Ранее компания Microsoft обвинила хакерскую группу Fancy Bear, якобы связанную с РФ, в атаке на ресурсы американских политических сил перед промежуточными выборами в Конгресс США. Президент компании Брэд Смит назвал случившееся попыткой подрыва демократии.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал заявления о якобы попытках вмешательства хакеров из России в выборы в США бездоказательными. "Реакция уже традиционная, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах". Российский МИД в свою очередь назвал "охотой на ведьм" сообщение Microsoft о российских хакерах.