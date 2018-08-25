Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.08.2018,  
16:05
Текст: Антон Валагин

Военные рассказали о системах ПВО на новых физических принципах

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Для противовоздушной обороны России создаются зенитные комплексы, работающие на новых физических принципах, рассказал на форуме "Армия-2018" начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

Фото: ГК "Ростех"
Под Ростовом военные показали секретную технику РЭБ в действии

- Научные разработки включают создание комплексов, построенных на разных физических принципах. Это методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах. Придет время, и все это будет показано, - цитирует генерала РИА Новости.

Леонов отметил Смоленскую академию ПВО, представившую на форуме семь научных работ по радиолокации и электродинамике.

Оружием на новых физических принципами принято именовать боевые системы, использующие законы и процессы, прежде в военном деле не применявшиеся. Например, оружие направленного пучка энергии, электромагнитные, инфразвуковые и другие комплексы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Grzegorz Jereczek/wikimedia.org
Противолодочные вертолеты Ми-14ПЛ предложили модернизировать 24.08.2018
Это стоит увидеть: десять сенсационных новинок форума "Армия-2018" 24.08.2018
Модель легкого многоцелевого авианосца представили на "Армии-2018" 23.08.2018
ПВО
Раскрыты характеристики новой ракеты большой дальности для С-400 24.08.2018
США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400 24.08.2018
лазеры
Работу боевого лазера "Пересвет" показали на видео 19.07.2018
В Китае создали лазерную штурмовую винтовку 02.07.2018