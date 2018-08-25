Военные рассказали о системах ПВО на новых физических принципах

Для противовоздушной обороны России создаются зенитные комплексы, работающие на новых физических принципах, рассказал на форуме "Армия-2018" начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

- Научные разработки включают создание комплексов, построенных на разных физических принципах. Это методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах. Придет время, и все это будет показано, - цитирует генерала РИА Новости.

Леонов отметил Смоленскую академию ПВО, представившую на форуме семь научных работ по радиолокации и электродинамике.

Оружием на новых физических принципами принято именовать боевые системы, использующие законы и процессы, прежде в военном деле не применявшиеся. Например, оружие направленного пучка энергии, электромагнитные, инфразвуковые и другие комплексы.