Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018"

В Подмосковье завершился Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018". Беларусь была представлена очень достойно. Стоит отметить целый рой беспилотных летательных аппаратов. Их демонстрировал Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси.

Представлял многочисленным гостям беспилотники лично директор предприятия и его главный конструктор Юрий Францевич Яцына.

По его словам, на форуме "АРМИЯ-2018" была представлена практически вся линейка беспилотников, которые разрабатываются и выпускаются в Беларуси. Малые, которые запускаются с руки - до 15 кг. Среднего размера - до 300 кг. Крупные - 700 кг. Выставили в реальном размере и самый большой - "Ястреб", у которого полезная нагрузка составляет 120 кг.

Дроны "Бусел", массой 14, 5 кг, способные брать 2 кг полезной нагрузки, и "Буревестник" с 60 кг полезной нагрузки достаточно активно используются в Беларуси, поставляются на экспорт. Любопытен был и макет беспилотного дирижабля.

У военных интерес вызвали боевые беспилотники с говорящим именем "Камикадзе". Это планирующие аппараты одноразового применения. Вес каждого 26 кг. Боевая часть - 10 кг взрывчатки. Дрон-камикадзе имеет оптико-электронный и вычислительный комплекс, позволяющий наводиться на цель с точностью 1-2 метра. При старте с носителя на высоте 3,5 км планирующий снаряд летит на дальность до 50 километров и наносит точечный удар. Наводится такой "камикадзе" по командам оператора или по заранее введенным в систему управления координатам.

Как отметил Юрий Яцына, белорусские беспилотники летают во многих странах, ни один из них еще не развалился и серьезных нареканий нет. По словам создателя дронов, отличие его изделий в том, что на аппаратах стоит очень надежный автопилот, предусматривающий практически все возможные случаи, которые могут случиться в полете.