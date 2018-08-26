Демократы США выдвинут кандидата в президенты по новым правилам

Демократы в США ограничили роль "суперделегатов" в избрании кандидата от партии в президенты страны. Решение призвано обеспечить победу на выборах в 2020 году и "на долгие годы вперед", пояснил председатель Нацкомитета Демократической партии (НКДП) Том Перес.

На съезде, где в год выборов определяется единый кандидат в президенты, голосуют делегаты и "суперделегаты". Последними называют политиков, уже занимающих высокие выборные посты, в частности, конгрессменов и губернаторов. В отличие от обычных делегатов они могут голосовать на съезде за любого претендента, а не за того, кто во время первичных выборов показал лучший результат в конкретном штате.

Теперь, как передает ТАСС, "суперделегаты" не будут участвовать в первом туре голосования на съезде. Им разрешается голосовать во втором и последующих турах, если таковые понадобятся. Новшество призвано увеличить шансы на победу политиков, не являющихся фаворитами партийной верхушки.

"Чтобы сделать процесс утверждения кандидатов более инклюзивным, транспарентным и доступным, НКДП одобрил более широкое использование первичных выборов, чтобы большее количество людей смогло принять участие в этом процессе", - отметил Перес итогам заседания Нацкомитета партии в Чикаго.