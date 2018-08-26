"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест

Святые места Вологодчины посетил сверхпопулярный российский артист широкого профиля Сергей Безруков - между съемками в Кириллове. Где, напоминает ИА "Вологда Регион", Сергей снимается в "Обители" - по одноименному роману Захара Прилепина.

Происходящее находит эмоциональное освещение в Instagram актера.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 24 Авг 2018 в 2:27 PDT

Причем не только непосредственно творческие процессы - Безруков делится более углубленными впечатлениями. Например, в плане посещения святых мест.

"Ферапонтов монастырь, Вологодская область....Обязательно надо посетить...Это надо видеть!!!! Фрески Дионисия!!!!!!!!!!! Очень рекомендую, Дорогие мои, ХОРРОШИЕ!!!!", - подписал Сергей в своей яростной манере одно из фото (орфография и пунктуация авторские).

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 25 Авг 2018 в 7:25 PDT

"Это надо видеть.....Тишина и покой.... Кирилло-Белозерский монастырь...", - рассказывает артист далее.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 24 Авг 2018 в 8:14 PDT

Вызвав в комментариях волну патриотического и краеведческого оживления.

Умиротворение....Почувствуйте,Дорогие мои,ХОРРОШИЕ!!!!!!!! Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 24 Авг 2018 в 8:25 PDT

"Обитель" рассказывает о событиях двадцатых годов прошлого века - "задолго до сталинских репрессий, когда в лагеря массово отправляли советских людей". Место действия - Соловки.

Помимо Безрукова, задействованы Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", Котя из "Черновика"), Яков Шамшин ("Мы из будущего", сериал "Хождение по мукам"), Владимир Шабельников ("Мажор"), Андрей Полищук ("Салют-7", "Улицы разбитых фонарей"). Автор первоисточника выступил сценаристом проекта.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 14 Авг 2018 в 10:04 PDT

Съемки "Обители" продлятся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, "загримированном" под Соловецкий монастырь, до 15 сентября.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 11 Авг 2018 в 1:17 PDT

Захар (настоящее имя Евгений) Прилепин - 43-летний писатель, филолог, публицист, телеведущий и музыкант. Его роман "Обитель" впервые был издан в 2014-м, в том же году получив премию "Большая книга".