Фото: Дмитрия Нагиева заподозрили в новом романе с 59-летней Гузеевой

Размещенное в социальных сетях "провокационное", как посчитала периодика, совместное фото звезд Первого канала Нагиева и Гузеевой дало некоторым повод предположить, что у артистов мог вновь завязаться роман.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 23 Авг 2018 в 9:01 PDT

Отмечается, что 59-летняя заслуженная артистка России, советская, российская актриса театра, ТВ и кино как-то признавалась, что пережила с Нагиевым интрижку - много лет назад и недолую. И сейчас поклонники строят воздушные замки на воде вилами, что актеры могли зайти на новый круг. Обращая внимание: фото содержит элементы страсти, и помолодевшая Гузеева, похоже, провоцирует 51-летнего "бесконечно талантливого Диму Нагиева".

К слову, не так давно телеведущая объявила, что рассталась с очередным мужем.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Июл 2018 в 7:50 PDT

Лариса Гузеева родилась в 1959-м в селе в Оренбургской области. Росла без отца. Актрисой мечтала стать с детства. Уехала поступать в Ленинград после школы. Работала моделью. Будучи студенткой, встречалась (в смысле лирических отношений) с Сергеем Курехиным.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 10 Апр 2018 в 2:14 PDT

Экранный дебют - 79-й, четвертая серия "Место встречи изменить нельзя", эпизодическая роль девушки, танцующей с Тараскиным в ресторане. В 84-м сыграла свою самую известную роль - Огудалову в "Жестоком романсе" Рязанова.

С 2001 по 2005 год была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве "Я - мама" на ТВЦ. С 2008-го - ведущая "Давай поженимся" на Первом. Член жюри программы "Минута славы".