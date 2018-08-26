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26.08.2018,  
19:28
Текст: Сергей Птичкин

Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки

Фото: Сергей Птичкин / РГ Фото: Сергей Птичкин / РГ
Фото: Сергей Птичкин / РГ

Минский завод колесных тягачей показал на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018" хорошо проверенный в эксплуатации бортовой автомобиль МЗКТ-500200. Машина уже известная, но все равно остается белорусским сюрпризом.

Фото: Сергей Птичкин / РГ
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Создан МЗКТ-500200 по мотивам советского ГАЗ-66. Когда-то это был, пожалуй, самый популярный грузовик Советской армии. Его отличали неприхотливость, простота в управлении и обслуживании, а еще он был очень надежен. Без серьезных нареканий на протяжении десятилетий ГАЗ-66 эксплуатировался во всех климатических зонах СССР, а также за границей - практически на всех континентах нашей планеты.

Время этой армейской рабочей лошадки объективно прошло. Увы, в РФ достойного аналога так и не появилось. А вот в РБ сделали. Причем машина оказалась даже лучше советского предшественника.

Полноприводный МЗКТ-500200 с колесной формулой 4х4 имеет грузоподъемность до 3 тонн. Максимальная скорость - 95 км/час. Запас хода - 1000 км. Автомобиль гораздо более проворный при поворотах, чем ГАЗ-66. Он ниже - и это весьма значительное преимущество. Помимо повышенной устойчивости грузовика, загружаться в его кузов и разгружаться стало гораздо удобнее. МЗКТ-500200 хорошо прижился в пограничных войсках Республики Беларусь. На форуме "АРМИЯ-2018" интерес к неприхотливому и надежному грузовику проявили представители ряда азиатских и африканских стран.

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