Девичник "Мамы большого города" прошел в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" прошел девичник "Мамы большого города" - мероприятие для московских мам, организованное движением "За Собянина". С москвичками встретились звезды шоубизнеса.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, обращаясь к прекрасной половине подчеркнула, что сад "Эрмитаж" - одно из любимых мест телеведущей, но таких же прекрасных парков в Москве становится все больше. "Какую яркую жизнь теперь можно проживать в нашем городе, и не нужно ехать за границу", - сказала она.

Москвички не упустили возможность задать телеведущей свои вопросы, у большинства они касались семейной жизни и отношений с мужчинами. И Лариса Гузеева отвечала, давала советы девушкам как вести домашние дела, а всех одиноких приглашала к себе на программу "Давай поженимся".

На встречу с москвичками также приехала певица и общественный деятель Диана Гурцкая, которая рассказала, что раньше, гуляя по европейским городам, она могла только мечтать, чтобы в Москве были широкие тротуары и ровные улицы, по которым можно гулять и не спотыкаться. Теперь это реальность, к тому же город становится комфортным и доступным для людей с ограниченными возможностями. Вспомнили и о преображении главной улицы города - Тверской, когда-то и по ней сложно было гулять, а тем более ездить на велосипеде или самокате, из-за автомобилей. "Лет пять назад москвичи ведь не хотели велодорожки, говорили, что зима у нас долгая и лето дождливое, а теперь только и слышны наказы - сделать шире велодорожки", - заметила Гузеева.

Кроме общения со звездами, гости парка смогли послушать лекции о формировании семейного бюджета, психологии семейных отношения, поучаствовать в творческих мастер-классах.

"Мы рисуем с подругой рисуем лавандовые поля, - поделилась Ирина Мерцалова. - Здесь для каждого нашлось место отдыха - мужья в сквере общаются, дети играют на площадке".

Анастасия Кузьминова приехала в "Эрмитаж" из Марьиной Рощи с тремя детьми. "8-летняя Елизавета собирает букет из живых цветов для мамы, 3-х летняя Ангелина разрисовывает картонный домик, который больше нее, а я вот с младшим Владимиром, которому всего годик, слушаю лекции", - рассказала она "РГ". Признается, что город ей теперь нравится больше - с детьми есть чем заняться, можно на фестивали и ярмарки пойти, на детской площадке или в парке провести весь день.