Возле одного из домов в центре Москвы найдено тело 14-летней девочки. Следователи выяснили, что минувшую ночь потерпевшая провела в квартире взрослого местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, тело обнаружили на улице Подвойского в воскресенье утром. Никаких следов убийства при визуальном осмотре эксперты не нашли. Чтобы установить точную причину смерти подростка, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Быстро выяснилось, что прошлую ночь девочка провела вместе с 44-летним мужчиной, который живет в том же доме. В Сеть уже попало видео с камер наружного наблюдения: видно, как он вынес гостью из подъезда на руках. Следователи продолжают выяснять, какое отношение мужчина имеет к гибели подростка.