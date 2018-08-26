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26.08.2018,  
13:28
Текст: Антон Валагин

Выставка трофейного оружия стала хитом "Армии-2018"

Выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии, выступления пилотажных групп и шоу "Вежливые люди" стали самыми посещаемыми площадками форума "Армия-2018".

Фото: Виталий Аньков
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Форум проходит в подмосковном парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, он открыт для посещения с 24 августа. Над аэродромом выступают российские группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", а также китайская группа "Первое августа". Популярность аэродрома вдвое превысила показатели прошлого года - за время открытого посещения на мастерство пилотов и возможности современных истребителей пришли посмотреть 54,4 тысячи человек.

Шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино состоит из десятка с лишним тактических эпизодов, происходящих в воде, на земле, в воздухе и объединенных общим замыслом. В ходе представления демонстрируются возможности российского оружия. Зрителями шоу уже стали 53,5 тысячи человек.

Изюминкой форума стала выставка трофейной техники и оружия, захваченных у междунарожных боевиков в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе "Армии-2018". Наибольший интерес посетителей вызвали "джихад-мобили" (самоходные мины с водителем-смертником), современные аналоги тачанок - пикапы с установленными в кузове крупнокалибеhными пулеметами или комплексами запуска неуправляемых ракет, - а также стрелковое орудие вермахта и частей СС.

Фороум закончит свою работу 26 августа.

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