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26.08.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей горящего в Королеве дома временно разместили в Доме культуры

Текст: Ирина Рыбникова

Жителей подмосковного Королева, чей дом загорелся сегодня утром, временно разместили местном Доме культуры, сообщил глава городского округа Королев Александр Ходырев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Пожар в жилом доме в Королеве локализован на площади 300 кв. м

"Произошло возгорание мансардного помещения над первым подъездом", - рассказал Ходырев журналистам. Чтобы перевезти жителей к пункту временного размещения, местное автотранспортное предприятие выделило автобус. Погибших и пострадавших нет. В Королеве сейчас развернут оперативный штаб для помощи оставшимся без крова жителям, откуда сообщают, что люди в пункте временного размещения обеспечены всем необходимым.

Напомним, возгорание в жилом семиэтажном доме началось сегодня утром, огонь быстро распространился по площади 300 квадратных метров. Для тушения пожара привлекался вертолет МЧС. В доме проживают 210 человек. 10 жильцов эвакуировали спасатели, остальные выбрались из горящего здания самостоятельно. Пожару присвоен второй повышенный уровень сложности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Королев
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