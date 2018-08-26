Жителей горящего в Королеве дома временно разместили в Доме культуры

Жителей подмосковного Королева, чей дом загорелся сегодня утром, временно разместили местном Доме культуры, сообщил глава городского округа Королев Александр Ходырев.

"Произошло возгорание мансардного помещения над первым подъездом", - рассказал Ходырев журналистам. Чтобы перевезти жителей к пункту временного размещения, местное автотранспортное предприятие выделило автобус. Погибших и пострадавших нет. В Королеве сейчас развернут оперативный штаб для помощи оставшимся без крова жителям, откуда сообщают, что люди в пункте временного размещения обеспечены всем необходимым.

Напомним, возгорание в жилом семиэтажном доме началось сегодня утром, огонь быстро распространился по площади 300 квадратных метров. Для тушения пожара привлекался вертолет МЧС. В доме проживают 210 человек. 10 жильцов эвакуировали спасатели, остальные выбрались из горящего здания самостоятельно. Пожару присвоен второй повышенный уровень сложности.