Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США

В ходе учений Дальней авиации ВКС России пара стратегических ракетоносцев Ту-160 совершила перелет со своей базы в Энгельсе на аэродром Анадырь на востоке Чукотки.

Местный аэродром недавно реконструирован для приема больших боевых самолетов. Затем самолеты выполнили обратный перелет протяженностью более восьми тысяч километров над Восточно-Сибирским и Карским морями, ﻿Северным Ледовитым океаном. По пути экипажи ﻿выполнили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет по полигону в республике Коми.

- Маршрут перелета проходил в пределах границ Российской Федерации, - подчеркнули в Министерстве обороны РФ. Помимо Ту-160, в учениях задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95 и самолеты-заправщики Ил-78, всего около 10 самолетов. Руководит тренировкой командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Первая в истории посадка Ту-160 в Арктике, в непосредственной близости от Аляски продемонстрировала возможность России размещать стратегическую авиацию с ядерным оружием под боком у США, пишет Defence Blog. Расстояние от Анадыря до американского побережья чуть более 600 километров.

Ту-160 - российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец, оснащенный дальними ракетами Х-55 и Х-101, способными нести ядерные боеголовки. Дальность полета ракет три и пять тысяч километров, соответственно.