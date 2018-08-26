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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Японском море прекращена активная фаза поисков рыбаков из КНДР

Спасатели прекратили активную фазу поисков челнов экипажа рыболовной шхуны из КНДР, которая потерпела бедствие в акватории Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

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По данным агентства, спасательному судну "Ирбис" не удалось обнаружить людей в своем районе поисков. С учетом результатов операции и времени, которое прошло с момента получения сигнала бедствия, активная фаза поисков прекращена в 11.00 по Мск.

Напомним, ЧП произошло в 100 километрах от Владивостока во время шторма. Экипаж рыболовецкой шхуны из КНДР подал сигнал бедствия 25 августа. Из шестерых человек, находящихся на борту, двоих удалось поднять на лайнер, который проходил недалеко от места крушения. На поиски четверых моряков были отправлены спасательное судно "Ирбис", а также вертолет Ми-8 МЧС России.

В районе поисков удалось обнаружить обломки рыболовецкого судна, а также перевернувшуюся деревянную шхуну, принадлежность которой не была определена. Людей найти не удалось. Поиски осложняют ливни и ураганный ветер, которые принесли в регион тайфуны.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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