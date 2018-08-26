В Новосибирской области семилетняя девочка погибла в ДТП

В Искитимском районе Новосибирской области в результате лобового ДТП погибла девочка семи лет, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным агентства, авария произошла на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт". Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Nissan Note. В результате УАЗ опрокинулся. Погибла семилетняя девочка. Пострадали также оба водителя и два пассажира. Они госпитализированы.

В связи с аварией правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.