В Петербурге озвучили предварительную причину ДТП на раздвижном мосту

Специалисты "Мостотреста" проверили работу конструктивных элементов Володарского моста в Санкт-Петербурге, самопроизвольный подъем которого спровоцировал ДТП с пострадавшими.

В результате анализа полученных данных, удалось зафиксировать дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении моста, сообщает пресс-служба организации. Они, в свою очередь, вызвали "упругие деформации "крыла" моста" и последующий за ними кратковременный подъем разводного пролета.

Как уточнили в организации, "клюв" пролета поднялся примерно на 20 сантиметров. Специалисты продолжают проверку и выясняют все обстоятельства ЧП.

Напомним, инцидент произошел в субботу вечером. Часть Володарского моста самопроизвольно поднялась на несколько десятков сантиметров в то время как по нему двигались автомашины. В результате в пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ. Пострадали три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Остальные получили повреждения средней степени тяжести.

24 августа на Володарском мосту были завершены работы по замене асфальтового покрытия. Специалисты также проверяют возможную связь недавних ремонтных работ с произошедшим ДТП.