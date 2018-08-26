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26.08.2018,  
19:46
Текст: Николай Грищенко

Жителям Дона показали в наступлении танки Т-72 и бомбардировщики Су-24

Динамическую часть форума "Армия-2018" на полигоне Кадамовский Ростовской области посетили около 30 тысяч человек. Демонстрация боевых возможностей российской армии проходила трое суток - с 24 по 26 августа.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на форуме было представлено около 300 образцов новейшей военной техники. Практически все из них были задействованы в тактических эпизодах современного боя. Удары с воздуха наносили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ "Грач", вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", а также Ми-8АМТШ "Терминатор".

Фото: ГК "Ростех"
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Танковый взвод Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3 прорывали полосу обороны противника. Подразделения пехоты, одетые в костюмы "Ратник", штурмовали укрепленные точки, устраивали засады на главарей боевиков и прорывались из окружения.

Кроме того, для зрителей состоялась реконструкция одного из эпизодов Афганской войны - операции "Магистраль". Она была посвящена событиям 1988 года, когда части 40-й армии сломили сопротивление 10-тысячной группировки душманов. В ходе кровопролитных боев они деблокировали округ Хост, где моджахеды планировали создать "автономное исламское государство". Кстати, блокбастер "Девятая рота" основан на подвиге бойцов 345-го парашютно-десантного полка, которые 7 января 1988 года отразили многочисленные атаки на высоту 3234.

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Фото: Depositphotos
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