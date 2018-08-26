Форум "Армия-2018" в Екатеринбурге посетили более 11 тысяч зрителей

Международный военно-технический форум "Армия-2018", который открылся в Екатеринбурге 25 августа, посетило более 11 тысяч человек.

- На полигоне "Свердловский" было представлено около 200 наименований военной техники и вооружения, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Мста-С", "Вена", вертолеты Ми-8 и Ми-24,- сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Также в экспозиции впервые фигурировали полевые химические лаборатории. По словам начальника войск радиационной, химический и биологической защиты ЦВО генерал-майора Валерия Васильева, в состав лаборатории входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на наличие опасных инфекций. Второй - для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами.

Помимо выставки, посетителям предлагали динамические показы: "танковую засаду", "бой в городе", "захват автоколонны", развертывание артиллерии. Особенно впечатлил зрителей во время показательных выступлений трюк с разрезанием яблока штык-ножом, прикрепленным к стволу Т-72Б. Затем на ствол танка закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте два метра.

Напомним, что международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах открылись 24-25 августа.