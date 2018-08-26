На учениях "Мирной миссии" задействуют сводную авиагруппу

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области завершился первый этап подготовки к международным учениям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018".

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области завершился первый этап подготовки к международным учениям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018".

- Более 30 бортов вылетели с аэродромов Шагол и Упрун в Челябинской области, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-171 и Z-10, бомбардировщики Су-24, транспортные самолеты Ил-79. А с аэродрома в Саратовской области - дальние бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95МС, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В рамках учений совместная группировка России, Китая и Казахстана нанесет бомбово-штурмовой удар по условному противнику, представители Индии поучаствуют в выброске десанта. За неделю ("Мирная миссия" продлится до 29 августа) экипажам предстоит совершить около 60 вылетов, сбросить более 100 авиабомб, выпустить около 1000 неуправляемых и более 20 управляемых ракет. Планируется отработать перебазирование на запасные аэродромы, прикрытие войск на маршрутах выдвижения, методы воздушной разведки, а также нанесения ударов по наземным целям.

- Основная цель маневров - борьба с международным терроризмом, - заявил на открытии руководитель учений, командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. - Терроризм, сепаратизм, экстремизм - болевые точки многих государств. Особенно актуальна эта тема сегодня, когда выдавливаемые из Сирии террористы в поисках новых районов и лагерей перемещаются в Центральную Азию и на Средний Восток. Вооруженные силы РФ готовы к выполнению любых поставленных задач в любых условиях, но испокон веков в России говорят: "Дружба народов увеличивает их союз".

По словам бригадного генерала армии Индии Викаса Ликаре, вооруженный контингент индийской армии участвует в "Мирной миссии" впервые, и это большая честь.

- Мы привезли богатый опыт сражения с терроризмом, и уверены, что будем учиться друг у друга, - подчеркнул военачальник.

Всего в международных учениях задействовано более 3000 военнослужащих и около 500 единиц техники, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана. Представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.