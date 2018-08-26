В Свердловской области загорелась кровля торгового центра

В городе Серове загорелась кровля торгового центра на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 7.19 по местному времени. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Для тушения огня задействовали автолестницу и трехколенные приставные лестницы.

- Пожарные не допустили распространения огня на торговые павильоны. Совместно с собственниками торговых точек они организовали эвакуацию вещей. На момент пожара людей в здании не было. Пострадавших нет, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В тушении огня были задействованы пять единиц техники и 23 человека личного состава. Возгорание ликвидировали в течение 40 минут, после чего железную кровлю вскрыли и осуществили ее проливку. Причина пожара устанавливается.