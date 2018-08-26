СМИ: Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку

Министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан не смог получить от депутатов вотум доверия. Как передает агентство IRNA, меджлис (парламент страны) проголосовал за его отставку.

В голосовании приняли участие 260 делегатов. Министра поддержал 121 депутат, против - 137 парламентариев. Еще двое воздержались.

Согласно конституции, парламент может вынести на голосование вопрос об отставке любого члена правительства. Если министр не смог получить поддержку большинства депутатов, он уходит в отставку, у президента есть три месяца, чтобы найти ему замену.

Ранее в этом месяце иранские парламентарии высказались за отставку министра труда, социального обеспечения и кооперации Али Рабии.