Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России

На форуме "Армия-2018" представлены пилотируемый и беспилотные летательные аппараты, созданные в Научно-производственном объединении "Авиационные системы".

Легкий пилотируемый вертолет создавался для первоначального обучения пилотов. Он прост в управлении и достаточно надежен, чтобы гарантировать даже начинающему летчику-вертолетчику безопасность в полете.

На базе пилотируемого построен и предлагается потенциальным заказчикам беспилотный вертолет. А к беспилотнику прилагается ТАКР 7002. Аббревиатура сразу ассоциируется с тяжелым авианесущим крейсером. В данном случае, это тактический авиационный комплекс разведки. Он включает беспилотный вертолет К-0108, подвижной пункт техобслуживания и наземный пункт управления. Естественно, средство транспортировки вертолета - на автомобильной базе.

Вертолеты - пилотируемый и беспилотный - построены полностью из отечественных материалов. Двигатель для них тоже свой, российский, бензиновый мощностью 240 л.с. Как утверждают создатели, пополнить запас топлива можно на любой автозаправке. Сел, залил полный бак и полетел дальше.

Беспилотник К-0108 может находиться в воздухе непрерывно в течение 4 часов. Высота полета до 4000 метров. Дальность надежного управления до 500 км. При собственной массе 800 кг беспилотный вертолет берет 175 кг полезной нагрузки. Прежде всего, это оптико-электронная станция и радиолокационная.

Оптика видит днем боевую технику на расстоянии до 20 км, людей - до 10 км. Ночью, соответственно, 12 км и 6 км. Радар фиксирует надводную цель - корабль - на дальности 170 км, катер - на дальности 47 км, человека различает в 10 км от БПЛА.

ТАКР 7002 заинтересовал представителей ВМФ. Прежде всего, качеством изготовления, простотой обслуживания и доступной ценой. Возможно, вертолетный ТАКР появится на ТАКР "Адмирал Кузнецов" после его ремонта.