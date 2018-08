Умер соавтор Вуди Аллена Нил Саймон

Нил Саймон, заслуженный американский сценарист и драматург, продюсер, лауреат и номинант, соратник таких столпов отменного юмора, как Вуди Аллен и Мел Брукс, скончался на 92-м году жизни в Нью-Йорке.

Согласно сообщению Fox News, литератор, обуреваемый множеством недугов, включая почечную недостаточностью, болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие, умер в госпитале от пневмонии с осложнениями - в окружении семьи.

Саймон родился 4 июля 1927 года в Бруклине. Служил в армии. Демобилизовавшись в 1946-м, поступил в Нью-Йоркский университет, учился в Денверском университете. Вместе с братом Дэнни начал работать на телевидении, сочиняя скетчи. В частности, в пятидесятые годы - для программы "Ваше лучшее шоу", в соавторстве с Вуди Алленом и Мелом Бруксом.

Первая пьеса Нила и Дэнни Саймонов, комедия "Приди и протруби в свой рог" (Come Blow Your Horn), была поставлена на Бродвее в 61-м. Через год он уже "сольно" пишет либретто к мюзиклу "Маленький я" (Little Me) - по роману Патрика Денниса, еще через год - пьесу "Босиком по парку" (Barefoot in the Park), которая принесла автору первую серьезную славу.

В 1965-м Саймон стяжал и свою первую премию - "Тони", "театральный "Оскар", за пьесу "Странная парочка" (The Odd Couple), став востребованным на Бродвее.

Далее были экранизации, сценарии к которым Саймон писал сам - "В погоне за "Лисом", "Босиком по парку", "Разбивающий сердца", черная комедия "Ужин с убийством", "Бобыль" (со Стивом Мартином в главной роли), большой хит видеопроката "Привычка жениться", "До свиданья, дорогая" (взял "Золотой глобус"), "Девушка моих кошмаров", "Билокси блюз".

В 1973-м Саймон написал мюзикл "Добрый доктор" (The Good Doctor) - на основе рассказов Чехова. Далее развитый в телевизионный фильм.

Последняя работа - ситком с Мэттью "Чендлером" Пэрри "Странная парочка" - по вышеназванной пьесе, ремейк одноименных серий семидесятых и восьмидесятых, переживших, сверх того, и два фильма.

На нескольких сериалах, включая "Фрейзера", Саймон выступил как актер.