Упавший в студии Андрей Малахов "взорвал" Сеть

Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал в своем Instagram снимок, где он якобы упал с лестницы. Таким образом 46-летний шоумен присоединился к гуляющему по Сети флешмобу #fallingstars2018 ("падающие звезды").
Подпись к фотографии гласит: "Ой, я сделал это снова".
Смысл флешмоба в том, чтобы запечатлеть упавшую или оступившуюся знаменитость.
Отстрелявшись, Малахов передал эстафету Тине Канделаки, Ксении Собчак, Елене Север, блогеру Роме Желудю и дочери Киркорова Алле-Виктории.
Флешмоб #fallingstars2018 запустил в июле этого года DJ Smash, выложив снимок, где он запечатлен упавшим с трапа самолета.
Ooops.. i did it again! Принимаю эстафету от @djsmash и @natashapoly в челленже #fallingstars2018 и передаю ее @tina_kandelaki ( жду фотку из зала) @xenia_sobchak ( пока ты на лодке) @romaacorn ( со съёмок твоей первой картины) @sever_elena ( ты сможешь!!!- yes, you can!) и @allavictoriyakirkorova ( бери Мартина в помощники) ...enjoy!