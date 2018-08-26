Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда”

102-летняя звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд судится с шоураннером "Американской истории ужасов". Но только причина конфликта вовсе не в шоу про призраков и ведьм, а еще один популярный телепроект Райана Мерфи - "Вражда", где легенда Голливуда играет одного из ключевых персонажей.

Первый сезон "Вражды” - подробная история соперничества двух голливудских примадонн Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, которые на протяжении нескольких десятилетий оспаривали друг у друга статус самой талантливой драматической актрисы. Склок подобного масштаба в прошлом Голливуда было всего два. Вторая - история, собственно, Оливии де Хэвилленд и её младшей сестры Джоан Фонтэйн.

Если верить многочисленным биографам, мать будущих актрис всегда предпочитала старшую дочь и даже запретила младшей использовать на сцене настоящую фамилию - де Хэвилленд, что привело к появлению сценического псевдонима "Джоан Фонтэйн". Оливия якобы третировала сестру с детства, рвала ее платья, унижала. В 1942 году обе девушки - состоявшиеся и популярные актрисы - даже получили одновременно по номинации на премию "Оскар”, но победительницей из этой гонки вышла младшая сестра Джоан, сыгравшая главную роль в фильме Альфреда Хичкока "Подозрение”.

Оливия получила свою статуэтку пять лет спустя за фильм "Каждому свое”, что сделало их с Джоан единственными братьями или сестрами в истории Голливуда, у которых было по "Оскару". Репортеры внимательно следили за каждой острой ремаркой сестер в адрес друга друга, хотя Оливия и Джоан всегда отрицали наличие вражды, с фейковостью которой современные историки кино чаще соглашаются.

Шоураннер сериала "Вражда” Райан Мерфи тоже не стал поддерживать токсичную легенду и копаться в грязном белье, но все же вывел Оливию де Хэвилленд (ее сыграла Кэтрин Зета-Джонс) в качестве одного из важных персонажей своего шоу. Тогда еще 101-летняя актриса посмотрела "Вражду” еще в прошлом году и была крайне возмущена тем, что ее показали на экране как "вульгарную лицемерку и сплетницу".

Летом 2017 года она объявила о собственной готовности судиться с каналом FX и Ryan Murphy Productions, обвиняя их в фальсификации собственной биографии, что негативно отражается на ее безупречной, безукоризненно выстроенной на протяжении многих лет карьере. "В сериале используются фрагменты из вымышленных интервью, которых в реальности никогда не было и где человек, все еще живой и способный сказать свое веское слово (но даже не осведомленный о работе над подобным проектом), делает очень спорные и скандальные заявления".

Подобных инцидентов в современной истории калифорнийского Верховного суда очень много, но многие из них обычно не проходят дальше первых слушаний. Достаточно вспомнить недавнюю историю о том, как бывший никарагуанский диктатор Норьега подал в суд на Activision Blizzard, выставивших его в качестве злодея в популярной игре Call of Duty: Black Ops 2. Тем не менее попытки канала FX использовать Первую поправку и право свободы слова все же затормозили прошлой осенью и временно приостановили судебный процесс, но все же не смогли помешать повторной аппеляции, на которую адвокаты актрисы успешно подали этим летом.

Вероятность победы юристов Оливии Де Хэвиленд повышается с каждым месяцем по мере развития целой серии схожих процессов. Решение Верховного Суда Калифорнии будет вынесено в начале сентября и, по мнению многих наблюдателей, навсегда изменит историю современного Голливуда. Многие уже называют это одной из главных, а, быть может, и самой значимой ролью в карьере великой актрисы.