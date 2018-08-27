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27.08.2018 16:56
Рубрика: Общество

7 сентября в Музеях Кремля откроется выставка ювелирного Дома BVLGARI

Текст: Карина Мелкумян
В двух выставочных залах - Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего двора покажут свыше пятисот украшений из коллекции Дома и частных собраний. О том, по какому принципу устроена выставка и почему ее стоит посетить - в нашем материале.
На афише: сотуар, 1970 год. Фото: Bvlgari Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari

Выставка "Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей" организована с размахом многоактного спектакля, каждая часть которого отражает разные этапы формирования стиля Bvlgari. История Дома ведет отсчет с 80-х годов XIX века, так что, архив за более, чем 130 лет накопился внушительный и многослойный - под стать его разноцветным ожерельям с фирменными кабошонами.

Украшения Bvlgari и эволюция женской моды.

Одна из тем выставки - отражение в стиле Bvlgari трансформаций, происходивших в обществе на протяжении ХХ века. На примере выпущенных в разные годы ювелирных изделий можно увидеть, как менялись времена, традиции, взгляды на моду и женские предпочтения. Вот броши, клипсы и длинные платиновые сотуары типичной представительницы 1920-х: сделавшей короткую стрижку и отправившейся покорять дансинги, надевшей короткую юбку и уже положившей глаз на брюки. Рядом - ювелирные артефакты 1930-х: удлиненные ожерелья, которые так хорошо сочетались со свободно спадающими платьями для чарльстона. Беспечное послевоенное десятилетие 1950-х представляют по-барочному избыточные яркие изделия, украшавшие звезд европейского и американского кино: Софи Лорен, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор. Драгоценности сопровождают портреты актрис, сделанные легендарными фотографами эпохи "дольче вита".

Броские "оптические" украшения и ожерелья с символами игральных карт и Древнего Египта рассказывают историю эмансипированной женщины 1970-х, чей стиль вышел за рамки классического гардероба и охватил широкий диапазон от оп-арта до этники. В 1980-х ювелирные украшения окончательно укоренились в повседневном гардеробе - и ответом Bvlgari стали изделия Parentesi, составленные из отдельных модулей и выпущенные в разных комбинациях: с бриллиантами и, в то же время, с кораллами или гематитами. Экскурс по ХХ веку завершают обратившиеся к восточной культуре 1990-е: эту эпоху представляет еще одно новаторское изобретение Bvlgari, коллекция Chandra ("луна" на санскрите), сделанная с использованием белого фарфора.

Bvlgari и лица эпохи.

Браслеты из коллекции Serpenti на запястье Элизабет Тейлор и Эми Адамс, ожерелья с бриллиантами и изумрудами на той же Тейлор и Джулианне Мур, украшения с цветочными мотивами в волосах Ингрид Бергман и бразильской модели Аманды Вельш: все это - о долгой истории отношений, сложившихся между ювелирным брендом и первым лицами киноэкранов и глянцевых обложек. Нам покажут изделия, мелькавшие в разные годы на красных ковровых дорожках, в рекламе и кино. А еще предметы из личных коллекций: серьги с бриллиантами и изумрудами Джины Лоллобриджиды, браслеты Эллен Баркин, пудреницу звезды эпохи "Золотого Голливуда" Лорен Бэколл и, разумеется, украшения главного голливудского ценителя драгоценностей - Элизабет Тейлор.  Среди последних - "Зеркало Клеопатры" из золота и бирюзы: его создали специально для съемок знаменитого фильма 1963 года, сотуар с золотыми византийскими монетами, ну и, свидетельства еще одних скрепленных бриллиантами отношений: подаренные актрисе Ричардом Бартоном колье с 17 колумбийскими изумрудами и сотуар с сапфиром весом более 60 карат. Колье она получила на память о съемках в фильме "Клеопатра", сотуар - на сорокалетие.

Изделия, которые выставляются впервые.

Присутствие в экспозиции украшений-дебютантов - а их привезут немало - лишний раз подчеркивает масштаб выставки. В частности, покажут принадлежавшую испанской Инфанте Беатрис тиару 1930-х годов с бриллиантами и аквамаринами.  Инфанта получила ее в подарок к бракосочетанию от своей матери, королевы Испании Евгении, а накануне события тиару доверили мастерам Bvlgari - чтобы те сделали ее более легкой и современной.

Тиара испанской Инфанты Беатрис, 1935. Фото: Bvlgari

Другие экспонаты, которые пока нигде не показывали - изделия, принадлежавшие звезде итальянского неореализма Анне Маньяни и выкупленные Домом Bvlgari у ее сына Луки. Простая женщина с римских окраин на экране, в реальной жизни Маньяни была страстным коллекционером дорогих украшений. В Кремле представят такие ее приобретения, как бриллиантовые серьги-банты, броши с серым и белым жемчугом и одно из самых роскошных изделий Bvlgari - кольцо Trombino 1954 года с бриллиантом весом более 25 карат. Коллекцию никогда не выставлявшихся украшений дополнят предметы из частных собраний: самое почтенное из них, платиновое ожерелье с сапфирами и бриллиантами, датировано 1930-м годом.




 

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