Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Минске

Напомнить взрослым и молодежи "с чего начинается Родина" предлагает Национальное книжное хранилище, где 28 августа библиотечные эрудиты презентуют факсимильное издание первого "Букваря". Об этом заранее информирует сегодня БЕЛТА.

У первого в мире "Букваря", изданного белорусами, по утверждению местных славистов, в этом году круглая дата - 400 лет. Выглядит эта книга, на взгляд современников, конечно, не совсем обычно. Она была отпечатана на 52 листах в карманном формате на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Всего сохранилось до наших дней два экземпляра этого раритета, но ни одного из них не дошло до современников на его родине. Как это часто происходит с учебными пособиями, тем более четыре века спустя, "их просто зачитали до дыр", - разводят руками научные сотрудники библиотеки. К сожалению, пояснили они, "один из экземпляров был вывезен британским коллекционером в Лондон еще в начале XVII века. Он хранится сейчас в библиотеке Middle Temple в Великобритании, а второй - в Королевской библиотеке Дании".

Но и факсимильное издание дает достаточное представление о первой учебной книге Средневековья. В "Букваре" размещен славянский алфавит, даны примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр, а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди и проповеди.

Масштабный проект по воссозданию первого "Букваря", полагают в Национальной библиотеке, "призван сделать его доступным для широкой аудитории и продемонстрировать высокую ценность культурного наследия белорусского народа".