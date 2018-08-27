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27.08.2018 13:53
Рубрика: В мире

Испанскому судье понадобился бельгийский адвокат по иску Пучдемона

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании ищут в Бельгии адвоката, который защищал бы судью ВС Пабло Льярену в местном суде. Как напоминает La Vanguardia, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выдвинул обвинение против Испании, заявив, что она является "преступным государством", в котором не соблюдается верховенство закона и преследуются лидеры "меньшинств". В качестве конкретного ответчика он назвал Льярену, судью, который ведет дело против самого Пучдемона, обвиняемого на родине в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

Пучдемон вернулся в Бельгию после задержания в Германии

Иск экс-главы Женералитата основан на заявлениях Льярены, сделанных им в феврале, и согласно которым в Испании нет политических заключенных.

Испанские СМИ отмечают гротескность ситуации, в которой судья Верховного суда должен давать объяснения своим бельгийским коллегам по делу, имеющему место в Испании, по иску, поданному лицом, спасающимся от правосудия.

Впрочем, у этого шага есть вполне понятная цель. Таким образом, каталонские сепаратисты интернационализируют свой конфликт с Мадридом. И готовят почву для того, чтобы отстранить Льярену от дела против бывших членов каталонского правительства: согласно законодательству, если судья связан с одной из сторон конфликта, он должен взять отвод.

Месяц назад Пучдемон вернулся в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в ФРГ. Верховный суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн рассматривал дело о его депортации в Испанию. Немецкая сторона признала правомерным лишь один из трех пунктов обвинения - растрату госсредств. Однако до экстрадиции дело так и не дошло. Верховный суд Испании отозвал свой запрос.

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