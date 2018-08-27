Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии

В России протестирован активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором. Изобретение увеличивает физические возможности военнослужащего.

Испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поразил мишени. Об этом рассказал главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО "ЦНИИточмаш" (Ростех) Олег Фаустов, сообщает ТАСС.

Разработчики утверждают, что в ближайшем будущем активный экзоскелет поможет солдату переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи.

Пока основной проблемой в работе над экзоскелетами с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с необходимыми характеристиками. Сейчас ведутся работы по его совершенствованию.

Активный экзоскелет появится в экипировке военнослужащих третьего поколения "Ратник-3" к 2025 году. Об этом на форуме "Армия - 2018" сообщил председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта. Ранее сообщалось, что прототип подобного экзоскелета выполнен из титана.

Сейчас для экипировки второго поколения "Ратник", которая поставляется в войска, создан пассивный экзоскелет – механический, без электродвигателей. Изготовленный из легкого углепластика шарнирно-рычажный экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат бойца при переноске грузов весом до 50 килограммов. Однако физические возможности человека он не увеличивает.