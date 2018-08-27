Montblanc выпустил новую серию женских часов Star Legacy Small Second

Настоящую мировую славу Minerva получила в 1880 году, когда стала производить секундомеры с заводной головкой, избавив тем самым владельцев часов от необходимости носить с собой специальный ключ для завода. Другие мануфактуры тоже стали выпускать механизмы без ключа, но именно Minerva придумала головку в форме луковички, что оказалось не только элегантно, но и чрезвычайно удобно.

Источником вдохновения для создания наручных часов Star Legacy во многом послужили хронометры 1927 года Gold Hunter Caliber 19: здесь и та самая знаменитая луковичная головка, и арабские цифры, и антрацитовые стрелки в форме листьев, и гильошированный узор на циферблате, и малый секундный счетчик, инкрустированный бриллиантами (а надо сказать, что в 1935-м году Minerva выпустила сверхточный секундомер с частотой 360 000 пк/ч, который на протяжении всего довоенного десятилетия активно использовался на всех крупных спортивных соревнованиях).

В комплекте идут ремешки из кожи аллигатора, окрашенные в технике сфумато во флорентийской мастерской Montblanc Pelletteria.

Часы Star Legacy представлены в двух вариантах - 32 мм и 36 мм. Каждый размер имеет пять версий: четыре модели из нержавеющей стали и одна модель из 18-каратного розового золота. Доступна также особая эксклюзивная версия с бриллиантовым базелем (68 бриллиантов Top Wesselton).

Новые хронометры Дома Montblanc, поступившие в продажу уже в августе, еще раз доказывают, что время хоть и не стоит на месте, но высокое мастерство выдержит любое испытание годами: достаточно вспомнить, что в главной мануфактуре Minerva, в горной альпийской деревне, до сих пор используют гидравлический пресс 1904 года.



