На западе Ирана спецслужбы обезвредили две группы террористов

Спецслужбы Ирана в ходе операции нейтрализовали две террористические группы, которые планировали проведение диверсий и терактов на территории страны. Об этом сообщил министр информации (безопасности) Исламской Республики Махмуд Алави.

"Нам удалось обезвредить две террористические группы в западных провинциях Керманшах и Курдистан", - сообщил министр в эфире иранского телевидения.

По словам Алави, в результате спецоперации были арестованы 14 человек, еще двое были убиты при задержании. У них изъяты автоматическое оружие, ручные гранаты и средства связи.

Глава министерства безопасности ИРИ не уточнил, к каким террористическим группировкам принадлежали захваченные боевики. Алави лишь отметил, что террористы связаны с "враждебными государствами".