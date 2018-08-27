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27.08.2018 18:26
Рубрика: Экономика

"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа

Текст: Александра Воздвиженская

Если бы "Газпром" прекратил транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, то потери Украины составили бы более трех процентов ВВП. Такую оценку дал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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По его словам, доход от транзита российского газа для Киева равен объему трат на армию. "Это больше, чем теряет РФ от всех санкций, которые на нее наложены", - оценил Витренко (цитата по УНН).

Сейчас Россия продолжает поставлять газ Европе транзитом через Украину, несмотря на судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" и геополитические разногласия. При этом сам "Нафтогаз" российское топливо не покупает.

В июле этого года на фоне обострения конфликта между компаниями возобновились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией на министерском уровне. С конкретными предложениями (по объемам транзита, тарифам на прокачку газа и прочим) стороны обещали сесть за стол переговоров осенью.

"Газпром" заверял, что прекращать транзит газа через Украину не собирается. Вопрос лишь в объемах, которые станут ясны, если "Нафтогаз" экономически обоснует их. Кроме того, "Газпром" ставил будущее транзита в зависимость от разбирательств с "Нафтогазом" в суде.

Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу
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