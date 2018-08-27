"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа

Если бы "Газпром" прекратил транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, то потери Украины составили бы более трех процентов ВВП. Такую оценку дал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, доход от транзита российского газа для Киева равен объему трат на армию. "Это больше, чем теряет РФ от всех санкций, которые на нее наложены", - оценил Витренко (цитата по УНН).

Сейчас Россия продолжает поставлять газ Европе транзитом через Украину, несмотря на судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" и геополитические разногласия. При этом сам "Нафтогаз" российское топливо не покупает.

В июле этого года на фоне обострения конфликта между компаниями возобновились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией на министерском уровне. С конкретными предложениями (по объемам транзита, тарифам на прокачку газа и прочим) стороны обещали сесть за стол переговоров осенью.

"Газпром" заверял, что прекращать транзит газа через Украину не собирается. Вопрос лишь в объемах, которые станут ясны, если "Нафтогаз" экономически обоснует их. Кроме того, "Газпром" ставил будущее транзита в зависимость от разбирательств с "Нафтогазом" в суде.