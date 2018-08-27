Нене Черри бесплатно выступит на фестивале Парка Горького

Шведская певица Нене Черри споет на заключительном концерте фестиваля "90 лет Парку Горького", который состоится 2 сентября в чаше Центрального фонтана. На одной сцене с исполнительницей в этот день выступят On-The-Go, The Soul Surfers, Муся Тотибадзе и Луна.

Нене Черри помогала Massive Attack сводить альбом Blue Lines, а музыканты группы, в свою очередь, поучаствовали в записи ее дебютного альбома. Альбом "Raw Like Sushi", смесь хип-хоп-ритмов и поп-мелодий, вышел в 1989 году и имел определенный успех, став "золотым" в Канаде, Голландии и Швейцарии.

Именно после его выхода Нене номинировали на Грэмми в категории "Лучший новый артист", однако награду получить ей не удалось.

Большой успех пришел к Нене в 1996 году с выходом ее альбома "Man", где появились сразу два хита - баллада Woman и одна из самых известных композиций Нене 7 Seconds, записанная вместе с сенегальцем Youssou N'Dour.

Кстати



Фестиваль "90 лет Парку Горького", посвященный юбилею одного из самых любимых парков москвичей и туристов, проходит с 25 августа. В программе - лекции, перформансы, воркшопы и концерты. Каждый день имеет свою тематику: Дети, Искусство, Добро, Спорт, Театр, Музыка, Знания. Организаторы попытаются ответить на главный вопрос: " 90 - это много или мало?". И рассказать о том, как менялся ПГ на протяжении почти вековой истории. Вход на все мероприятия свободный. Полную программу фестиваля можно найти здесь.