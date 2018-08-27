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27 августа 2018 г.

Постановление правительства Оренбургской области от 27 августа 2018 года № 552-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Оренбургской области за II квартал 2018 года"

Дата подписания 27 августа 2018 г.
Опубликован 27 августа 2018 г.

В соответствии с Законами Оренбургской области от 19 марта 2001 года № 176/251-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Оренбургской области", от 7 мая 2013 года № 1458/410-V-ОЗ "О потребительской корзине в Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области" и на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области за II квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 8 816 рублей;

для трудоспособного населения - 9 357 рублей;

для пенсионеров - 7 232 рубля;

для детей - 9 259 рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Ю.А.Берг

 

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