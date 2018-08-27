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27.08.2018 08:30
Рубрика: В мире

Отравившегося в Эймсбери Чарльза Роули госпитализировали

Текст: Андрей Васильев

Состояние отравившегося в Эймсбери Чарльза Роули, который несколько недель назад отравился ядовитым веществом, ухудшилось, и он снова борется за свою жизнь. Роули поместили в госпиталь после того, как медики получили информацию о том, что пациент временно ослеп.

Как сообщает британская газета Mirror, 45-летний Роули находится в отделении интенсивной терапии той же больницы, где проходил курс лечения со своей подругой Дон Стерджес после отравления ядом, использованным при попытке убийства 4 марта этого года российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

44-летняя Стерджес умерла в больнице 8 июля, не выходя из комы. По словам Роули, 30 июня они нашли флакон из-под духов, и его подруга решила опробовать его содержимое, у которого оказался аммиачный запах. После это Роули и Стерджес впали в кому, из которой вышел только мужчина.

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Теперь есть опасения, что Чарли Роули сам может столкнуться с необратимыми последствиями для жизни из-за отравления. В интервью Sunday People его брат Мэтью сказал: "Я поговорил с медсестрой, и она сказала, что это менингит. Думаю, его выпустили из больницы (в первый раз) слишком рано". Курс интенсивной терапии Роли проводит специальная бригада медиков.

Менингит, который является причиной смерти сотен тысяч людей в мире, вызван инфекцией микроорганизмами и может привести к серьезным необратимым последствиям, включая повреждение головного мозга, глухоту и эпилепсию.

Ранее стало известно, что 33-летняя Юлия Скрипаль не выходит на связь со своими родственниками уже около месяца. Племянница Сергея Скрипаля Виктория предположила, что ее дядя, известий о котором не было с марта, скорее всего, уже мертв.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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